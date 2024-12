Chiomenti con Carton Pack nell’acquisizione di Clifton Packaging Group

Salvo Arena, Christopher Mullen, Minu Chiarion Casoni e Lorenzo Vernetti

Carton Pack S.p.A., azienda italiana leader nella produzione di imballaggi per l’industria alimentare, ha acquisito Clifton Packaging Group Limited, azienda fondata nel 1981 nel Regno Unito specializzata nella produzione di soluzioni innovative nell’ambito dell’imballaggio alimentare flessibile. Carton Pack fa parte del portafoglio di A&M Capital Europe, società di private equity con sede a Londra e con 650 milioni di euro di impegni in gestione.

Clifton continuerà a operare sotto la guida del suo management team, guidato dall’amministratore delegato Shane D’Souza.

L’acquisizione consentirà a Carton Pack di affermarsi come specialista leader in Europa nel settore dell’imballaggio alimentare, rafforzando la sua presenza nel settore dell’imballaggio flessibile, espandendosi nei mercati finali degli snack e delle proteine e stabilendo una solida presenza nel mercato britannico. La transazione è la sesta acquisizione di Carton Pack dal 2020.

Chiomenti ha assistito Carton Pack per gli aspetti societari con un team composto dai Partner Salvo Arena, responsabile della sede di New York e co-head della practice Private Equity, e Christopher Mullen, e dall’associate Minu Chiarion Casoni.

Carton Pack è stata assistita anche da Charles Russell Speechlys, per alcuni aspetti di diritto inglese, e da Weil Gotshal & Manges e PedersoliGattai, con un team composto dal partner Lorenzo Vernetti, dal senior counsel Marcello Legrottaglie e dagli associate Matteo Zoccolan e Virginia Crugnola, per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi al finanziamento.