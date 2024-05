Chiomenti e Cleary Gottlieb nella quotazione sul mercato EGM di Next Geosolutions Europe

Giovanni Filippo Pezzulo, Nicole Puppieni

Chiomenti ha assistito Next Geosolutions Europe S.p.A., società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, con focus sulle energie rinnovabili, nel percorso culminato nell’ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.

L’IPO è stata realizzata mediante collocamento riservato a primari investitori istituzionali e qualificati (sia italiani che esteri) per un controvalore complessivo della raccolta pari a circa Euro 57,5 milioni (inclusivo dell’eventuale integrale esercizio dell’opzione Greenshoe in vendita per circa Euro 7,5 milioni). Le azioni sono state collocate ad un prezzo di Euro 6,25, che corrisponde a una capitalizzazione di mercato post-money pari a circa Euro 300 milioni.

Nextgeo rappresenterà la società a maggiore capitalizzazione ammessa alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan.

Chiomenti ha assistito Next Geosolutions Europe con un team composto dall’of counsel Giovanni Filippo Pezzulo, dalla managing associate Maria Carmela Falcone e dall’associate Valentina Soldovilla.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ha assistito il Global Coordinator, Specialista e Joint Bookrunner Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché l’Euronext Growth Advisor e Joint Bookrunner Alantra Capital Markets con un team composto da Nicole Puppieni, Pietro Fioruzzi, Guglielmo Ripa di Meana e Carla Lo Presti.