Chiomenti e Clifford Chance nell’operazione di rifinanziamento di IGD

Benedetto La Russa, Filippo Emanuele









Chiomenti ha assistito Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. nell’operazione di rifinanziamento del gruppo perfezionata attraverso una nuova emissione, una exchange offer, una tender offer ed una consent solicitation.



Nell’ambito dell’intera operazione, J.P. Morgan SE ha agito in qualità di sole dealer manager assistita da Clifford Chance.



L’emissione ha avuto ad oggetto un prestito obbligazionario senior, non subordinato e non convertibile, con denominazione in euro, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare pari a circa 310 milioni di euro (il “Nuovo Prestito”).



Contestualmente, IGD ha lanciato (i) un’offerta volta a scambiare il Nuovo Prestito con il prestito obbligazionario in circolazione da 400 milioni di euro (il “Prestito Esistente”); (ii) un’offerta per il riacquisto del Prestito Esistente per un ammontare in denaro; (iii) un’offerta di scambio del Prestito Esistente con il Nuovo Prestito; e (iv) una consent solicitation rivolta ai portatori del Prestito Esistente al fine di modificarne il regolamento in essere, allineandolo a quello del Nuovo Prestito.



Chiomenti ha agito al fianco di IGD con un team guidato dal partner Benedetto La Russa e composto dalla managing associate Maria Carmela Falcone e dagli associates Guido Pisaneschi, Valentina Soldovilla, Simone De Benedictis e Flavia Spaziani Testa. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Raul-Angelo Papotti, dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.



Clifford Chance ha agito al fianco di J.P. Morgan SE con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e composto dai senior Associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Aarun Samra.