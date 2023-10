Chiomenti e DLA Piper nel closing della cessione dell’impianto termoelettrico di Priolo Gargallo da parte di ERG ad Achernar

Carola Antonini, Michelangelo Granato, Francesco Novelli, Fabio Lenzini









È stato perfezionato il closing della cessione da parte di ERG, attraverso la propria controllata ERG Power Generation S.p.A, ad Achernar Energy S.p.A. (società controllata da Achernar Assets AG) dell’intero capitale di ERG Power S.r.l., società che è proprietaria e gestisce la centrale cogenerativa Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) a basso impatto ambientale e alta efficienza, alimentata a gas naturale, di Priolo Gargallo (Siracusa).



Il signing dell’operazione era avvenuto il 29 giugno scorso e il closing si è verificato a seguito del completamento della procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Chiomenti ha assistito Achernar Energy S.p.A. con un team composto dai partner Luca Fossati e Carola Antonini e composto dal senior associate Michelangelo Granato e dagli associate Roberto Gava e Andrea Masut per gli aspetti di diritto societario; dalla counsel Elisabetta Mentasti e il senior associate Nicola Tursi per gli aspetti di diritto amministrativo. Per quanto riguarda i profili di diritto fiscale, ha agito un team guidato dal partner Paolo Giacometti e composto dall’of counsel Antonino Guida e gli associate Antongiuseppe Maria Morgia e Andrea Ottavi, mentre il partner Giulio Napolitano e l’associate Luca Masotto hanno seguito gli aspetti di Golden Power.

DLA Piper ha assistito ERG con un team multidisciplinare guidato da Francesco Novelli, senior independent counsel, coordinato dall’avvocato Fabio Lenzini e composto da Tommaso Zucchetti per gli aspetti corporate e contrattuali; dal partner Christian Iannaccone e dall’avvocato Giorgia Grande per gli aspetti Golden Power; dal partner Domenico Gullo per le questioni Antitrust; dalla partner Germana Cassar e dall’avvocato Alessia Marconi per gli aspetti Regulatory.