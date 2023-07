Chiomenti e Green Horse nell'acquisizione della maggioranza del capitale sociale di SPV Tech da parte di Reden Investments Italy

Manuela Cerulli, Alessandra Lo Muzio e Simonetta Formentini









Chiomenti ha assistito Reden Investments Italy in relazione all'acquisizione di una quota del 55% del capitale sociale di SPV Tech S.r.l., proprietaria di un progetto fotovoltaico in fase di sviluppo da parte di GSR Tech S.r.l., assistita da Green Horse Legal Advisory. Green Horse Financial Advisory ha anche agito quale arranger dell'operazione.



L'acquisizione è regolata da un accordo quadro che disciplina, tra l'altro, l'acquisto delle quote di SPV Tech, la co-gestione di SPV Tech da parte di Reden Investments Italy, in qualità di azionista di maggioranza, e dei venditori, in qualità di azionisti di minoranza, e lo sviluppo del progetto fotovoltaico ai sensi di un accordo di sviluppo tra le parti.



Chiomenti ha agito con un team composto dalla Partner Carola Antonini, dall'of Counsel Manuela Cerulli, dalla Counsel Elisabetta Mentasti, dai senior associate Alessandra Lo Muzio e Nicola Tursi e dagli associate Enrica Bertoldi, Giuliana Mazzi e Michele Santangelo.



Lo sviluppatore è stato assistito da Green Horse Legal Advisory con un team coadiuvato da Carlo Montella, Managing Partner, e composto da Simonetta Formentini, of Counsel e Noemi Mauro, junior associate, oltre che da Green Horse Financial Advisory in qualità di arranger e consulente finanziario con un team composto da Domenico Vinci, CEO e Mihalis Panczyk, Senior Analyst