Chiomenti e Latham nel green bond di Alerion Clean Power

Antonio Coletti e Benedetto La Russa

Alerion Clean Power, società parte del gruppo FRI-EL Green Power, attivo nel settore eolico, ha annunciato di aver concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured da 250 milioni di euro, denominato “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2030”, regolato dal diritto inglese e quotato su Euronext Dublin nonché sul MOT di Borsa Italiana, con tasso di interesse del 4,75% e scadenza nel 2030.

L’emissione è finalizzata a finanziare il rimborso anticipato del green bond 2019-2025 e a finanziare e/o rifinanziare progetti in energie rinnovabili in Italia e all’estero che rispondano ai criteri di cui al “green bond framework” sviluppato dalla società in conformità con i principi dei green bond pubblicati dall’ICMA a giugno del 2021. Nel contesto dell’operazione, Equita SIM ha agito in qualità di joint bookrunner e placement agent, Banca Akros ha agito quale joint bookrunner, mentre Banca Finanziaria Internazionale ha agito quale co-lead manager.

Gli studi legali

Latham & Watkins, in qualità di transaction counsel, ha assistito Equita SIM e Banca Akros per i profili di diritto italiano e inglese, con un team cross-border guidato dal partner Antonio Coletti (nella foto a sinistra) e coadiuvato dal partner Manoj Tulsiani della sede di Londra, nonché dal senior associate Marco Bonasso e da Carolina Gori, Leonardo Fossatelli e Alberto Tognon.

Chiomenti ha assistito Alerion Clean Power con un team coordinato dai soci Benedetto La Russa (nella foto a destra) e Italo De Santis e composto dalle associate Flavia Spaziani Testa e Sara Baccan, per gli aspetti di capital market e dall’of counsel Maurizio Fresca e gli associate Giovanni Massagli e Italo Bove per gli aspetti fiscali.