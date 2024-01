Chiomenti per il green covered bond “premium” da 500 milioni di Crédit Agricole Italia

Gregorio Consoli, Gioia Ronci, Benedetto La Russa

Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente e Crédit Agricole CIB in qualità di arranger e Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Raiffeisen Bank International, Natixis e Banco Santander in qualità di joint lead managers, nell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite in formato green della Serie 22 con label “Premium”, dal valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza 2033.

L’assistenza è stata prestata da un team composto dal managing partner Gregorio Consoli (nella foto a sinistra), dal partner Benedetto La Russa (nella foto a destra), dalla senior associate Gioia Ronci (nella foto al centro) e dall’associate Mirko Camagna. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente al counsel Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli.