Chiomenti rafforza la practice Energy and Infrastructure con l’ingresso di Pina Lombardi

Pina Lombardi

Pina Lombardi entrerà in qualità di nuova Socia dello studio, insieme a un team di quattro professionisti.

Pina Lombardi è specializzata in diritto amministrativo con particolare focus sul settore dell’energia e arricchirà la practice area Public Law e quella di Energy and Infrastructure con competenze specialistiche di alto livello.

“Il rafforzamento delle competenze nell’area Energy and Infrastructure è uno dei canali di accelerazione perseguito dallo Studio. L’ingresso di Pina Lombardi nel mondo Energy è volto a completare la piattaforma di competenze dello Studio coprendo l’intera catena del valore in un settore strategico per l’Italia nei prossimi anni” hanno commentato Filippo Modulo e Gregorio Consoli, Managing Partner Chiomenti.