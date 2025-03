Chiomenti con Replica Sim per un nuovo fondo alternativo e nell’investimento nella prima operazione di cartolarizzazione di crediti NPL e UTP

Flavia Pagnanelli e Salvatore Maria Sardo

Replica Sim S.p.A., operatore specializzato nel mercato del fixed income e gestore delegato di fondi di investimento, ha annunciato l’assunzione del ruolo di gestore delegato per un nuovo fondo alternativo di diritto Lussemburghese con sottostante distressed assets. Replica SIM agirà in qualità di gestore in delega di Italy Distressed Fund SCA SICAV, mentre ADEPA Asset Management agirà in qualità di AIFM del Fondo. Il Fondo presenta un target di raccolta pari a circa €100 milioni.

Il Fondo investirà in titoli di cartolarizzazione emesse da società veicolo costituite ai sensi della legge 130/1999. La prima operazione è stata completata mediante investimento in titoli emessi da un veicolo di cartolarizzazione che ha acquistato alcuni portafogli NPL e UTP.

Nel contesto di tali cartolarizzazioni, 130 Servicing agisce quale master servicer, calculation agent e corporate services provider mentre BCMGlobal, società tra gli operatori leader in Europa nei servizi di loan and asset management con oltre €45 miliardi di assets under management e AXIS, piattaforma italiana del gruppo HIPOGES – asset manager leader nel mercato NPE paneuropeo con ca. € 50 bn di asset under management in gestione, agiscono quali special servicer rispettivamente per il comparto secured e per il comparto unsecured.

Chiomenti ha assistito Replica Sim in queste operazioni con un team composto dai partner Benedetto La Russa e Flavia Pagnanelli, dal managing associate Salvatore Maria Sardo e dagli associate Mirko Camagna, Bruno Tullio, Sara Baccan e Valeria Aurora Lassini.