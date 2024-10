Claudio Cont entra in Yard reaas come head of sustainability

Claudio Cont

Il Gruppo YARD REAAS, leader in Italia nella consulenza real estate e nella gestione integrata di servizi immobiliari, annuncia il recente ingresso di Claudio Cont nel ruolo di Head of Sustainability, per coordinare e implementare i servizi e le strategie di sostenibilità del Gruppo. Un tassello importante, che va a collocarsi all’interno della Investment Division, guidata da Claudia Soravia, al fianco della già consolidata business unit Environment, Safety & ESG, nell’ottica di rafforzare ulteriormente la traiettoria di crescita anche in questa significativa area.

L’arrivo di Claudio Cont, si inserisce all’interno di un iter di sostenibilità intrapreso nel 2015, quando YARD REAAS è stata la prima società di consulenza real estate registrata in Italia in PRI – Principles for Responsible Investment e proseguito poi con la costituzione di un team esperto in tematiche ambientali (due diligence, gestione/supervisione delle attività di bonifica e dei relativi rischi), sociali e di governance.

Il potenziamento della business unit dedicata conferma la strategia del Gruppo volta a offrire ai Clienti una gamma completa di servizi integrati per potersi orientare verso investimenti responsabili e resilienti.

A fianco della tradizionale attività di due diligence, quindi, verrà ulteriormente rafforzato il supporto nella fase di assessment ESG e nella compliance alla Tassonomia Europea e implementata la consulenza in materia di protocolli di sostenibilità, garantendo un’offerta integrata con tutti i servizi tecnici del Gruppo. Inoltre, saranno rafforzati i servizi di valutazione e studio dei percorsi strategici di decarbonizzazione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari anche attraverso nuove strategie di impatto sociale e applicazione di tecnologie smart per aumentare le performance degli edifici.

Cont metterà a disposizione di YARD REAAS la propria consolidata esperienza - maturata in ambito accademico e in primarie imprese e filiere produttive specializzate nei settori dell’edilizia sostenibile, dell’efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio. Oltre ad aver acquisito un solido bagaglio in materia di Certificazioni energetiche (LEED, WELL, BREEAM, LCA) Claudio è stato ideatore del primo rating ESG sugli immobili per SDA Bocconi, Membro del CdA di società di advisory promotrici di rating ESG per il settore real estate nonché Ambassador della Thematic Area “Proptech & Smart Building” presso Federated Innovation.

Claudia Soravia, Head of Investment Division di YARD REAAS ha commentato: “Sin dai nostri esordi e oggi più che mai, la sostenibilità è al centro della value proposition del Gruppo. Consapevoli dell’importanza che l’impatto sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance riveste per i nostri Clienti e i loro investimenti, abbiamo ritenuto di voler valorizzare ulteriormente quest’ambito con la creazione di una nuova funzione aziendale e con un team dedicato, strategicamente trasversale a tutte le business unit. In quest’ottica siamo lieti di dare il benvenuto a Claudio, certi che grazie alla sua ricca esperienza nel settore, sia il candidato ideale per perseguire l’eccellenza in questo percorso di valore”.

Aggiunge Claudio Cont: “Negli ultimi anni, il mercato dell’investment si è concentrato sulle strategie di contenimento dell’impatto ambientale. Nelle sfide che ci attendono nel prossimo futuro, sarà fondamentale un cambio di rotta nel mercato real estate, che non si limiti solo al rispetto dei requisiti normativi in materia di sostenibilità immobiliare, ma guardi anche alle esigenze delle persone. Sono entusiasta di intraprendere questo percorso in YARD REAAS, fiducioso che otterremo ottimi risultati e riusciremo a produrre un cambiamento positivo per l’azienda, i nostri Clienti e per la comunità in senso più ampio”.