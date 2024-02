Claudio Pisapia nominato presidente della compagnia del lavoro

Claudio Pisapia

Questa mattina presso la sede EBILP a Salerno si è tenuta la riunione costitutiva di 5 confederazioni: FEDERCOMTUR ImpreItalia rappresentata da Claudio Pisapia, FISAPI Federazione Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali rappresentata dal presidente Avvocato Carmelo Bifano, UNACO Unione Nazionale Costruttori rappresentata dal Dott Angelo Grimaldi, ASSIMEA Associazione Italiana Imprese e Artigiani rappresentata dal presidente Ernesto de Rosa e AINM Associazione Imprenditori Nord Milano rappresentata dal vicepresidente Rocco Bronte.

Insieme hanno deciso di dar vita alla COMPAGNIA DEL LAVORO.

Una sovrastruttura che possa associare, e associa, altre confederazioni di imprenditori, professionisti e tutti coloro che orbitano nel mondo del lavoro per poter rappresentare gli stessi in modo concreto, fattivo e con le finalità di incidere in un mondo fondamentale per lo sviluppo e la crescita del paese.

Insieme si è deciso di affidare la presidenza al Dottor Claudio Pisapia Segretario Nazionale di Federcomtur e ideatore dell’idea progetto Culturitalia CooltourItaly.

Così commenta il neo Presidente dottor Claudio Pisapia “La nuova proposta sindacale si occuperà di fornire assistenza contrattuale di primo e secondo livello attraverso la sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro a tutela delle strutture associate. La sicurezza sul lavoro di grande attualità dopo i fatti di Firenze con implementazione di veri corsi in azienda tenuti da professionisti abilitati e medici competenti scrupolosi. La privacy aziendale affinché prevalga il concetto di accountability, di responsabilità dell’imprenditore titolare del trattamento nei confronti dei terzi e della propria struttura. La bilateralita’, la formazione, l’attenzione al sociale e il terzo settore, la certificazione delle competenze, l’ambiente, il suolo e la sostenibilità, l’innovazione nel mondo delle costruzioni.

La valorizzazione dell’artigianato tipico, dell’enogastronomia, la tutela e la dignità del lavoro con l’ambizione di proporre gli stati generali del lavoro per presentare un progetto di riforma non finalizzato ad uso e consumo della triplice ma che vada a tutelare tutti i lavoratori anche coloro che aderiscono a strutture autonome come le nostre”.

Con il presidente Pisapia sono stati nominati l’avvocato Carmelo Bifano segretario generale, il dottor Grimaldi vice presidente con Rocco Bronte e coordinatore delle federazioni aderenti Ernesto De Rosa.