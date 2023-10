CMS al fianco di Sesac Performing Rights negli accordi con Soundreef, assistita da ADVANT Nctm e Osborne Clarke.

Paolo Scarduelli









Lo studio legale CMS ha assistito Sesac Performing Rights nella firma con Soundreef degli accordi di rappresentanza del suo repertorio in Italia.



Fondata nel 1930, SESAC Performing Rights concede in licenza l’esecuzione pubblica di migliaia di hit mondiali. Nel catalogo SESAC figurano nomi quali Bob Dylan, Kurt Cobain, Axl Rose e musiche di serie televisive di grande successo come “Grey’s Anatomy,” “How I Met Your Mother” e “Dr. House”.



Nell’ambito di quest’operazione Soundreef, gestore indipendente di diritti d’autore fondato a Londra nel 2012 da Davide d’Atri, è stata seguita da ADVANT Nctm, mentre il suo azionista di controllo, Immobiliare.it, è stato assistito da Osborne Clarke.



L’operazione sarà effettiva dal 1° gennaio 2024 e apre importanti nuovi prospettive per SESAC Performing Rights e il panorama musicale italiano, promettendo opportunità e sinergie senza precedenti.



Più nel dettaglio, lo studio legale CMS ha supportato Sesac Performing Rights con un team composto dal Partner Paolo Scarduelli e dall’Associate Benedetta Vio del dipartimento di Diritto Societario e M&A.



Lo studio legale ADVANT Nctm ha supportato Soundreef con un team composto dal partner Lorenzo Attolico e dalla managing associate Francesca Florio, per gli aspetti contrattuali e di proprietà intellettuale, e dal partner Piero Corigliano e dal senior associate Matteo Spitella, per gli aspetti corporate.



Lo studio legale Osborne Clarke ha supportato Immobiliare.it con un team guidato dal partner Giuliano Lanzavecchia.