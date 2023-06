Cnf e Csm: necessario un rinvio sui limiti degli atti giudiziari di Giovanni Negri

Link utili A pm e avvocati la guida della Giustizia per scrivere gli atti Giovanni Negri Il Sole 24 Ore









Csm e Cnf all’offensiva sul regolamento del ministero della Giustizia che scandisce i criteri di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari. Il provvedimento è destinato a entrare in vigore a fine mese e declina in maniera puntuale , fin troppo per i critici, i limiti di lunghezza degli atti, tipologia per tipologia, e altri elementi di natura formale, dall’assenza delle note alla dimensione dei caratteri alle spaziature. Lo schema di decreto, sul quale è tuttora in corso un confronto tra ministero...