COCUZZA, nuova brand identity e nuova managing partner

Eva Knickenberg-Giardina

Lo studio legale COCUZZA inaugura il 2024 con una nuova brand identity e una nuova managing partner.

Nel 2023 COCUZZA ha festeggiato i primi trent’anni di attività e in occasione di questo importante anniversario ha intrapreso un progetto di branding che ha comportato la semplificazione del nome e il lancio di un nuovo logo, payoff e sito web; l’obiettivo è quello di completare la transizione di un’insegna già molto conosciuta in ambito immobiliare e corporate in una vera e propria general practice firm attiva su un ampio numero di aree giuridiche.

Con la nuova immagine COCUZZA riafferma i valori che lo hanno contraddistinto in questi trent’anni e si proietta verso il futuro forte della propria storia.

Fondato nel 1993 dall’avvocato Claudio Cocuzza lo studio legale ha sede a Milano e a Bologna. Il team, che conta oggi 37 persone tra avvocati e staff, è composto da professionisti esperti e multilingue che hanno contribuito, negli anni, alla creazione di uno studio legale full service, con una forte specializzazione nell’immobiliare retail.

Il progetto di branding vede il nascere di una corporate identity originale , con radici profonde e idee innovative e unisce lo studio sotto quello che di fatto è già diventato un brand nei molti anni di vita nel mercato legale.

“Value and values in legal advice” è il motto che abbiamo scelto per sintetizzare ciò che è necessario per COCUZZA: fornire valore aggiunto ai propri clienti, sempre, nel rispetto di alcuni valori irrinunciabili”, afferma Alessandro Barzaghi, managing partner uscente. “Nei prossimi anni ci proponiamo di consolidare la nostra posizione nel mercato degli studi legali di medie dimensioni, perseguendo un piano di espansione del numero di professionisti e delle aree presidiate e puntando decisamente sulle nuove generazioni”.

A partire dal 1° gennaio 2024 ad Alessandro Barzaghi è subentrata nel ruolo di managing partner Eva Knickenberg-Giardina. Quest’ultima è anche la partner responsabile del German Desk di COCUZZA composto da un team di avvocati bilingue. Di madrelingua tedesca, Eva Knickenberg-Giardina vanta una pluriennale esperienza internazionale con riferimento agli investimenti che coinvolgono Italia e Germania e una solida conoscenza delle differenze normative, delle peculiarità dei mercati e delle diverse mentalità presenti nei due Paesi. È abilitata in Italia e Germania.

“Dopo aver festeggiato i primi trent’anni d’attività, il 2024 segna un momento di grande rinnovamento per COCUZZA”, conclude Eva Knickenberg-Giardina. “La nuova immagine rappresenta una sintesi perfetta tra ciò che siamo e i valori in cui crediamo: uno studio legale italiano indipendente con una forte vocazione internazionale, pronto ad affrontare le questioni giuridiche del futuro, sempre a fianco dei propri clienti”.