Completata l’acquisizione di LimaCorporate da parte di Enovis, Allen & Overy e Latham & Watkins gli studi nel deal

Paolo Nastasi, Chiara De Luca, Cataldo Piccarreta

Allen & Overy ha assistito Enovis™ Corporation (NYSE: ENOV, “Enovis”), una società in crescita nel campo della tecnologia medica e orientata all’innovazione, nel completamento dell’acquisizione di LimaCorporate S.p.A. (“Lima”), azienda ortopedica globale leader nel proprio settore, focalizzata sul ripristino del movimento grazie a innovative soluzioni protesiche.

Lima rafforza la posizione di Enovis nel mercato globale della ricostruzione ortopedica, grazie a un portafoglio complementare di soluzioni e tecnologie chirurgiche comprovate che accelereranno la crescita globale e l’espansione dei margini.

Il closing dell’operazione ha comportato il trasferimento del 100% delle partecipazioni di Lima da EQT Private Equity a Enovis.Allen & Overy ha assistito Enovis™ Corporation (NYSE: ENOV, “Enovis”), una società in crescita nel campo della tecnologia medica e orientata all'innovazione, nel completamento dell’acquisizione di LimaCorporate S.p.A. (“Lima”), azienda ortopedica globale leader nel proprio settore, focalizzata sul ripristino del movimento grazie a innovative soluzioni protesiche.

Lima rafforza la posizione di Enovis nel mercato globale della ricostruzione ortopedica, grazie a un portafoglio complementare di soluzioni e tecnologie chirurgiche comprovate che accelereranno la crescita globale e l’espansione dei margini.

Il closing dell’operazione ha comportato il trasferimento del 100% delle partecipazioni di Lima da EQT Private Equity a Enovis.

Allen & Overy ha assistito Enovis con un team cross-border e multi-dipartimentale – curando gli aspetti corporate, banking e ICM dell’operazione, a livello italiano e internazionale - coordinato dal partner Corporate Paolo Nastasi, coadiuvato da un team core composto dalla senior associate Chiara De Luca, dall’associate Nicolò Baruffi e dalla trainee Chiara Basile Baldassarre per gli aspetti corporate.

Il team di A&O in Italia ha visto coinvolti anche il partner Pietro Scarfone coadiuvato dal trainee Gianmarco Volino per gli aspetti di diritto italiano relativi ai finanziamenti, la senior associate Evangeline Schumacher e il trainee Euan Middleton per gli aspetti di diritto inglese relativi ai finanziamenti, che hanno coordinato anche l’assistenza dei team A&O delle altre sedi europee e internazionali coinvolte nell’operazione, la counsel Alessandra Pala per gli aspetti di capital markets, il partner Livio Bossotto, coadiuvato dall’associate Paolo Astarita e dalle trainee Chiara Magliulo per gli aspetti giuslavoristici.

Latham & Watkins ha assistito EQT Private Equity, in qualità di venditore, con un team guidato da Cataldo Piccarreta che ha incluso, per gli aspetti corporate, il partner Giorgia Lugli, le associate Maria Giulia De Cesari e Federica Di Terlizzi; il partner Sebastian Max Hauser con gli associate Giuseppe Liotine e Giulia Lapi per i profili antitrust; i partner Joseph Kimberling, Patrick Kwak e Jason Morelli con il counsel Yoseph Choi e gli associate Taniel Akay e Medha Vikram per i profili finance, mentre il partner Cesare Milani con l’associate Edoardo Cassinelli hanno prestato assistenza per gli aspetti regolamentari dell’operazione.