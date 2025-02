Com.Tel sbarca sull’Egm, Chiomenti deal counsel

Maria Carmela Falcone, Gaia Maivè Beffi e Valentina Soldovilla

Mercoledì 19 febbraio sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinarie di Com.Tel sul mercato Euronext Growth Milan, a seguito dell’ammissione da parte di Borsa Italiana.

Com.Tel è una società attiva nel mondo della trasformazione digitale e dell’evoluzione tecnologica, specializzata principalmente nella fornitura di sistemi ICT (Information&Communication Technology).

Chiomenti ha agito in qualità di deal counsel per i profili legali con un team composto dal Partner Italo De Santis, dalla Managing Associate Maria Carmela Falcone e dalle Associate Gaia Maivè Beffi e Valentina Soldovilla.

MiT SIM S.p.A. ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.

Nel contesto dell’operazione Com.Tel è stata inoltre assistita da PwC per la due diligence finanziaria, l’asseverazione del sistema di controllo di gestione, i dati extra contabili e la payroll due diligence, da Ernst & Young come Società di Revisione, da Metriks.AI quale advisor strategico dell’operazione e da RSM per la due diligence fiscale e lo Studio Catena, per quanto attiene i profili fiscali.