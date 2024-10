La presenza di un solo episodio di percosse legittima la dichiarazione di addebitabilità della separazione

Famiglia – Separazione – Violenza domestica – Unico evento – Addebitabilità della separazione – Sentenza di separazione

In tema di addebitabilità della separazione, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, anche quando avvengono in un solo episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità...