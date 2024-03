Concessione abusiva del credito, curatore legittimato nell’azione di risarcimento

Massima

L’ordinanza n. 35750/2023 affronta nuovamente il tema della concessione abusiva del credito, oggetto di grande attenzione negli ultimi anni



Nell’ipotesi di abusiva concessione del credito all’impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, la curatela non è legittimata a proporre nei confronti della banca un’azione per responsabilità extracontrattuale, ma per responsabilità contrattuale, essendo il curatore qualificabile come “successore” nei rapporti del fallito. In tal caso, la responsabilità della banca può sussistere in concorso con quella degli organi sociali, in via di solidarietà passiva ai sensi dell’articolo 2055 del Cc. Il danno da correlarsi alla condotta illecita conclamata è non quello consistente nel mancato conseguimento di profitti, ma quello che si identifica nel netto peggioramento della situazione economica e patrimoniale della società fallita.