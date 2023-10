Concorso per 400 magistrati in “Gazzetta” - Sì al tablet per gli scritti

Un nuovo concorso da magistrato ordinario, con la possibilità di utilizzare supporti digitali per le prove scritte. È stato pubblicato oggi, nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale ‘Concorsi ed Esami’ – n. 78, il decreto ministeriale del 9 ottobre 2023 con il quale è indetto un concorso per esami, a 400 posti di magistrato ordinario.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica. È inoltre prevista la possibilità di svolgimento delle prove scritte con supporti digitali (tablet a tastiera), già sperimentate a luglio nel concorso pilota per gli uffici giudiziari di Bolzano. Modalità che sarà specificata al momento della pubblicazione del diario delle prove, atteso nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale - del 5 dicembre 2023.

Il possibile uso della tecnologia negli scritti del concorso in magistratura è un obiettivo prioritario del Ministero della Giustizia, per ridurre i tempi di correzione delle prove e contribuire - anche così - ad una più rapida immissione in ruolo dei futuri magistrati.