Concorso aggravanti autonome o "speciali": con recidiva semplice pena solo fino a un terzo

La Corte costituzionale nella sentenza n. 74 del 2025 allinea al concorso tra aggravante ad effetto speciale o autonoma e la recidiva semplice la più favorevole disciplina qualora con le suddette aggravanti concorra la più grave recidiva qualificata: si applica la pena stabilità per la circostanza più grave, ma il giudice "può" (e non deve obbligatoriamente) aumentarla "fino" a un terzo (e non di un terzo).

Decisivo, per i giudici delle leggi, il raffronto tra la disciplina censurata, descritta dall'articolo 63, comma 3, Cp - che regola l'ipotesi in cui per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale: in questo caso, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta - e il successivo comma 4 che, pur disciplinando...