Concorso anomalo nel reato

Reo - Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti - Responsabilità del concorrente - Fondamento.

In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., la responsabilità del concorrente, quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall’azione esecutiva concordata per...