Concorso con attenuante autonoma o a effetto speciale, per recidiva semplice aumento di pena fino a un terzo

In caso di concorso con un’attenuante autonoma o effetto speciale la recidiva semplice non può comportare un aumento della pena di un terzo ma solo fino a un terzo. Lo ha stabilito la sentenza numero 74, depositata oggi, dalla Corte costituzionale che dunque ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «[q]uando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria ...

