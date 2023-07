Concorso esterno e carriere, sulle riforme Nordio va avanti di Giovanni Negri









Nordio non cede sul concorso esterno in associazione mafiosa. Semmai rilancia, mettendo a questo punto decisamente sul piatto anche la legge di separazione delle carriere. Mettendoci sopra anche il carico per cui potrebbe bastare, per introdurla, ma anche per la riforma del Csm, anche una legge ordinaria , senza modifiche alla Costituzione. E così, intervenendo in video alla commemorazione torinese dell’avvocato Vittorio Chiusano, il ministro della Giustizia torna a confermare che «la stessa parola...