Concorso per la nomina a Giudice di Pace: illegittima l’esclusione per chi compie sessanta anni

Il concorso per la nomina a Giudice di Pace. Il caso.

La sentenza in commento appare di grande interesse ed attualità alla luce del fatto che il TAR Lazio, già chiamato a pronunciarsi sul tema, si era sempre espresso in termini di legittimità dell’esclusione dei candidati con età superiore ai sessanta anni, anche se compiuti nelle more della procedura concorsuale per la nomina a Giudice di Pace.

Il requisito anagrafico viene stabilito dall’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. 116/2017, con cui si è data attuazione alla delega al Governo per la...