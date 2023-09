Condominio, assenza in mediazione senza giustificato motivo da sanzionare di Fabrizio Plagenza

La mancata partecipazione della parte, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, continua, ad oltre dieci anni dell’entrata in vigore nel nostro ordinamento del Dlgs 28/2010, a far parlare di sé.

Gli effetti negativi che questa condotta produce per le parti, sono noti sin dalla previsione dell’articolo 8 comma 4 bis Dlgs 28/2010. Il decreto prevede, come noto, delle materie per le quali la mediazione è prevista come obbligatoria, come il condominio, ai fini della condizione di procedibilità...