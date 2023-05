Condominio: il permesso a costruire una pensilina non legittima a realizzare una sopraelevazione di Giampaolo Piagnerelli

In questo modo viene cambiata l'estetica nonchè l'altezza dell'immobile









Il permesso di realizzare una pensilina amovibile non autorizza il proprietario dell'ultimo piano a costruire una struttura in cemento che cambia misure ed estetica dell'edificio. La Cassazione - con la sentenza n. 12795/23 - ha precisato che ad avviso del condominio la delibera condominiale del 20 settembre 2000 presa in esame era stata assunta, con tutte le riserve e con esclusione di qualche condomino, al solo fine di ovviare alle lamentate infiltrazioni di acqua piovana nelle giornate ventose...