Consorzi di sviluppo indutriale, riacquisto possibile anche se prima acquistata da terzi privati

L’articolo 63, comma 3, legge n. 448 del 1998 - che attribuisce ai Consorzi di sviluppo industriale, nell’ipotesi in cui da più di tre anni sia cessata la attività industriale o artigianale la facoltà di riacquisto delle relative aree - trova applicazione non solo nell’ipotesi in cui l’area sia stata oggetto di diretta assegnazione da parte del Consorzio, ma anche qualora sia stata acquistata per mezzo di un trasferimento oneroso dall’originario assegnatario. Ciò sia considerato che la parola riacquisto...

