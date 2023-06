Contributi agli avvocati: bandi di Cassa Forense per 2 milioni di euro di Valentina Maglione

Link utili Alluvione, dallo Stato alle Casse tutti gli aiuti per i professionisti

Diffusi quattro avvisi con borse di studio e aiuti per i centri estivi dei figli e sostegni per gli anziani in case di riposo









Uno stanziamento complessivo di oltre 2 milioni di euro per finanziare borse di studio per i figli e contributi per gli anziani. Sono i fondi su cui possono contare i quattro bandi pubblicati online da Cassa Forense, dedicati agli avvocati iscritti.

Nel dettaglio, sono stanziati fino a 350mila euro per il bando 2/2023, con le borse di studio per gli orfani titolari di pensioni di reversibilità o indirette. Le borse hanno importi variabili a seconda della scuola frequentata: 1.100 euro per la primaria...