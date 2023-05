Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

Il 26 maggio la Consulta si occupa di ordinamento penitenziario

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







ORDINAMENTO PENITENZIARIO



Sentenza n. 105 : non fondatezza nei sensi di cui in motivazione (deciso il 06/04/2023)



Norme impugnate: Art. 41-bis, c. 2°-quater, lett. b), della legge 26/07/1975, n. 354.



Oggetto: Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Colloqui dei detenuti - Previsione che il colloquio visivo del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, anche quando si svolga con i figli...