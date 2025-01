PROCESSO PENALE

Sentenza n. 2: non fondatezza (deciso l’11/12/2024)

Norme impugnate: Art. 438, c. 1° bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 1, c. 1°, lett. a), della legge 12/04/2019, n. 33.

Oggetto: Processo penale - Giudizio abbreviato - Presupposti - Previsione che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell...