PROCESSO TRIBUTARIO

Sentenza n. 36: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza (deciso il 30 gennaio 2025)

Norme impugnate: Art. 58, c. 3°, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, come introdotto dall’ art. 1, c. 1°, lett. bb), del decreto legislativo 30/12/2023, n. 220.

Processo tributario - Giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo...