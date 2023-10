Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 27 ottobre la Conuslta si occupa di spettacolo, edilizia, reati e circolazione stradale

SPETTACOLO



Sentenza n. 193 : : illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità (deciso il 21/06/2023)



Norme impugnate: Artt. 5, c. 6°, 6, c. 2°, lett. c), e 7, della legge 15/07/2022, n. 106.



Oggetto: Spettacolo - Regioni - Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo - Osservatori regionali dello spettacolo - Concorso delle Regioni, in applicazione dei princìpi di sussidiarietà...