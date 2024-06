Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Sentenza n. 110/2024: non fondatezza - inammissibilità (deciso l’11 aprile 2024)

Norme impugnate: Artt. 79, c. 2°, 94, c. 2° e 3°, 112, c. 1°, lett. c), e 114, c. 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2022, n. 115.

Oggetto: Straniero - Patrocinio a spese dello Stato - Contenuto dell’istanza - Previsione che, per i redditi prodotti all’estero, richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di corredare l’istanza con la certificazione...