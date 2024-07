Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza n. 125: illegittimità costituzionale (deciso il 18/6/2024)

Norme impugnate: Art. 135, c. 7°, della legge della Provincia autonoma di Trento 04/03/2008, n. 1

Oggetto: Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Provincia autonoma di Trento - Concessione in sanatoria - Requisito della cosiddetta doppia conformità - Previsione che consente, in deroga a tale requisito, il rilascio della concessione edilizia quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l’opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente - Denunciata normativa che viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza - Lesione dello statuto autonomo della Regione trentina, il quale subordina l’esercizio della potestà legislativa delle Province di Trento e di Bolzano in materia di urbanistica e piani regolatori al rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.

ord. 13/2024

BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA

Sentenza n. 126: inammissibilità (deciso il 5/6/2024)

Norme impugnate: Art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 04/08/2022, n. 10.

Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Corte dei conti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Certificazione della contrattazione collettiva provinciale - Previsione che, fino all’entrata in vigore di una specifica norma di attuazione statutaria finalizzata a introdurre una disciplina sulla verifica, da parte della Corte dei conti, dell’attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva e della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, tale verifica è assicurata esclusivamente dalla Provincia attraverso il collegio dei revisori dei conti - Denunciata preclusione, fino all’emanazione di una norma di attuazione, dell’esercizio di competenze spettanti alla Corte dei conti in tema di certificazione della compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi - Inidoneità delle norme di attuazione dello Statuto speciale a incidere sulle attribuzioni della Corte dei conti - Esorbitanza dalle competenze legislative attribuite alla Provincia autonoma dallo Statuto speciale - Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, disciplina degli organi dello Stato nonchè in materia di “giurisdizione e norme processuali” - Ritenuta applicabilità diretta della normativa statale - Contrasto con il principio di leale collaborazione - Lesione del principio di equilibrio di bilancio, anche in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e in materia di “ordinamento civile” - Lesione delle competenze in materia di controllo riservate alla Corte dei conti volte ad assicurare la sana gestione finanziaria, la prevenzione degli squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e il vincolo in materia di indebitamento.

ric. 77/2022

CIRCOLAZIONE STRADALE

Ordinanza n. 127: manifesta inammissibilità (deciso il 18/6/2024)

Norme impugnate: Art. 176, c. 11° e 21°, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285.

Oggetto: Circolazione stradale - Codice della strada - Autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio - Modalità di esazione del pedaggio - Sanzioni - Soggetti accertatori - Denunciata disciplina che non prevede la comunicazione con raccomandata o a mezzo pec alla impresa proprietaria del veicolo del mancato pagamento con l’invito al pagamento, né la comunicazione del rapporto di mancato pedaggio con l’importo non versato - Previsione che preclude la possibilità di oblare la sanzione amministrativa nei cinque giorni successivi con lo sconto del 30 per cento - Disposizione che consente a un dipendente della concessionaria del tratto autostradale, con un evidente interesse, di accertare la presunta violazione e non a un pubblico ufficiale, in assenza di un controllo della veridicità e corrispondenza dei dati comunicati - Previsione di una sanzione pecuniaria con la decurtazione dei punti sulla patente, sproporzionata rispetto a un mancato pagamento di una piccola somma.

ord. 30/2024