SANITA’ PUBBLICA

Sentenza n. 197: illegittimità costituzionale - non fondatezza - cessata materia del contendere (decsio il 24 settembre 2024)

Norme impugnate: Artt. 49, 57, c. 6°, 71, c. 1° e 3°, 83, c. 2°, e 138 della legge della Regione Siciliana 31/01/2024, n. 3.

Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione Siciliana - Previsto riconoscimento, per ...