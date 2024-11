PROCEDIMENTO PENALE

Sentenza n. 173: non fondatezza nei sensi di cui in motivazione (deciso il 15 ottobre 2024)

Norme impugnate: Art. 282 ter, c. 1° e 2°, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 12, c. 1°, lett. d), numeri 1) e 2), della legge 24/11/2023. n. 168.

Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento...