Corte Ue: un paese è sicuro per il territorio nazionale e per tutti i suoi cittadini, senza eccezioni

Una pronuncia al centro di molte polemiche che, però, in realtà, ha stabilito che in base all'atto Ue, l'articolo 37 non consente agli Stati membri di designare un Paese terzo come Paese di origine sicuro se in alcune parti del suo territorio non sono rispettate le condizioni richieste dalla direttiva per qualificarlo come sicuro, precisando altresì che un Paese di origine sicuro è tale solo se generalmente e costantemente vi è il rispetto dei parametri indicati nell'allegato I, aspetto che permette subito di cogliere che la lettura ristretta al solo ambito territoriale non appare conforme al diritto Ue.