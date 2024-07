Da oggi in vigore il Dl Carceri, il testo in “Gazzetta” - Anm: “pannicello caldo” Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 di ieri, il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 è entrato in vigore oggi. Contiene “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”