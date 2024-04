Danno al lavoratore in Cig lasciato a lungo inattivo

Il lavoratore in Cig - al pari di ogni altro dipendente - non può essere lasciato inattivo per lungo tempo perché questo genera uno svuotamento di mansioni e un evidente danno alla professionalità. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 10267/24.

La sentenza di merito

I Supremi giudici hanno ritenuto corretto il ragionamento della Corte d’appello secondo cui, in presenza di adeguate allegazioni, l’esistenza...