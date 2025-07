Legittimo il trattamento degli addetti del lotto aviation di Alitalia rispetto a Ita Airways

Con la sentenza numero 99, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Secondo il Tribunale di Roma, la previsione censurata è stata introdotta...