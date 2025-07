Licenziamento illegittimo per il lavoratore con la 104 che rifiuta un altro turno

Il lavoratore beneficiario della legge 104 può rifiutarsi di cambiare orario di lavoro (e non incappare nel licenziamento) quando in più di venti anni di attività abbia lavorato con una determinata tempistica per poter assistere la moglie. A maggior ragione se il prestatore si sia detto disponibile a ricoprire anche incarichi di livello inferiore. Spetta, infatti, al datore cercare attraverso il repêchage di ricollocare il prestatore garantendogli i medesimi orari lavorativi. Questo il significativo...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi