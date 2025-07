Lavoratori con malattie oncologiche e invalidanti: in “Gazzetta” le nuove norme sui permessi

È stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 171 del 25 luglio 2025 la legge 18 luglio 2025 n. 106, recante «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche». Il provvedimento entrerà in vigore il 9 agosto 2025.

Il contenuto in sintesi

La legge 18 luglio 2025 n. 106 prevede:

- il diritto, per i soggetti affetti da malattie oncologiche, o affetti da malattie invalidanti...