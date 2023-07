Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione diverso dal quello da lesione del diritto alla salute a cura della Redazione Diritto









Responsabilità professionale - Responsabilità medica - Consenso informato - Assenza - Lesione del diritto all'autodeterminazione - Onere della prova - Risarcimento

Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva...