Data Governance Act, la Ue punta su neutralità e trasparenza degli intermediari di dati di Giovanni Ciano*

Per favorire la circolazione dei dati all'interno dell'Unione europea, il legislatore ha ravvisato la necessità di un contesto legislativo altamente armonizzato, ove istituire servizi di intermediazione dei dati affidabili. Il fine ultimo è una governance più trasparente dei servizi pubblici e un incremento di efficienza e sostenibilità per molti settori dell'economia

Dal 24 settembre 2023 diverrà applicabile il Data Governance Act (di seguito "DGA" o "Regolamento"), volto a favorire la condivisione dei dati all'interno dell'Unione europea, a vantaggio di imprese e cittadini.

Oggetto del Regolamento

Il DGA comprende nel proprio ambito di applicazione sia i dati personali che quelli non personali; tale normativa stabilisce:



• le condizioni per il riutilizzo dei dati all'interno dell'Unione europea, per cui soggetti terzi potranno utilizzare i dati in possesso di enti pubblici per fini...