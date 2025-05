Dati notarili: nel 2024 crescono le società di capitali e calano le imprese familiari

Nel 2024 si è registrata una diminuzione del 10,13% delle imprese familiari, a fronte di un aumento del 7,18% delle società di capitali che costituiscono circa il 76% del totale delle imprese costituite nell’ultimo anno. In termini assoluti, nel 2024 il saldo delle costituzioni di società è ampiamente positivo: sono state costituite 137.675 nuove società a fronte di 42.159 scioglimenti. Mentre il volume delle operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni e scissioni) si attesta, come nel 2023, ai livelli pre - pandemia. La fotografia emerge dal Rapporto Dati Statistici Notarili (DSN) 2024 elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato relativo alle imprese e società nel 2024. I DSN, ricorda il comunicato, vengono raccolti sulla base dell’attività di tutti gli studi notarili e sono da considerare dati reali, in quanto rappresentano le effettive transazioni effettuate in Italia nel corso dell’anno passato. Il rapporto è pubblicato sul sito https://dsn.notariato.it/dsn

Imprese familiari - Nel 2024 le costituzioni di impresa familiare risultano in sensibile diminuzione rispetto all’anno precedente con una diminuzione del 10,13% (9.348 imprese nel 2024 rispetto alle 10.402 del 2023), restando ben lontani dai livelli pre-pandemia (nel 2019 erano state costituite 12.161 imprese familiari). Risultano prevalentemente localizzate nelle regioni della Lombardia e Veneto (insieme rappresentano il 30% circa del totale), mentre si registra una sensibile diminuzione degli atti costitutivi in Emilia Romagna e Marche (circa il 15% in meno rispetto all’anno precedente). Nelle Isole viene costituito non più del 7% del totale su tutto il territorio nazionale.

Società di capitali - Le società di capitali costituiscono il 76,37%% del totale, a dimostrazione del fatto che il modello di società a responsabilità limitata ha praticamente soppiantato le società collettive e le accomandite, la crescita delle società di capitali nel 2024 (105.142) è stata del 7,18% rispetto al 2023 (98.098) con un saldo positivo (+ 83.640 atti) rispetto agli scioglimenti. Quanto alle società di persone rappresentano il 10,70% delle nuove imprese costituite nel 2024 e sono aumentate del 4,85% rispetto al 2023 (14.734 imprese rispetto alle 14.054 del 2023) con un saldo negativo rispetto alle costituzioni (-4.878 atti).

Associazioni temporanee e cooperative - Segno negativo invece per il fenomeno delle associazioni temporanee di impresa: 15.591 atti nel 2024 rispetto alle 17.946 del 2023. Resta molto marginale il fenomeno delle cooperative: che nel 2024 rappresentano solo lo 1,07% del totale delle imprese (1.468 atti). Le regioni che registrano il numero più alto di costituzioni di nuove imprese sono la Lombardia (26.247), il Lazio (19.823), Campania (15.580), Veneto (9.996), Emilia- Romagna (9.564).

Operazioni straordinarie - Nel 2024 il volume complessivo delle operazioni societarie “straordinarie”, quali trasformazioni, fusioni e scissioni è in linea, con quello - già elevato - registrato nell’anno 2023: le operazioni straordinarie sono state 21.710. Si è arrestata invece la tendenza all’aumento delle trasformazioni “regressive” (da società di capitali a società di persone), in discesa da 2.858 a 1.832 atti. Da segnalare un notevolissimo aumento, pari al 17,77%, delle operazioni di scissione di società.