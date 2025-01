Davide Gatti nominato nuovo Partner di Toffoletto De Luca Tamajo: guiderà la sede di Brescia

Davide Gatti

Toffoletto De Luca Tamajo, studio legale che si occupa principalmente di diritto del lavoro e che affianca le imprese in tutte le aree HR, annuncia la nomina dell’avvocato Davide Gatti a Partner. L’avvocato Gatti assumerà anche la guida della sede di Brescia, rafforzando ulteriormente la presenza dello Studio sul territorio e sottolineando l’importanza della valorizzazione dei talenti e della crescita interna.

«È con grande felicità che inizio questa nuova avventura nello Studio in cui sono cresciuto, nell’anno del suo centenario - ha commentato Davide Gatti. - A Brescia ho potuto conoscere la capacità di saper fare e la solidità della tradizione, che sono la spina dorsale dell’industria italiana. Il mio obiettivo è affiancare le aziende e contribuire alla loro crescita, in un momento di forte innovazione e cambiamento».

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi di Milano, Davide Gatti ha iniziato la sua carriera in Toffoletto De Luca Tamajo nel 2009, abilitandosi alla professione forense nel 2012. Nel corso degli anni ha acquisito una profonda esperienza in tutte le aree del diritto del lavoro, supportando aziende nazionali e internazionali. Nel 2014 un’esperienza internazionale negli USA ha arricchito ulteriormente il suo bagaglio professionale.

La promozione conferma la direzione strategica dello Studio e la centralità delle persone che lavorano al suo interno. «La nomina di Davide Gatti a Partner riflette l’attenzione che riserviamo alla crescita professionale interna e alla valorizzazione delle competenze. La sua passione nella professione e la sua capacità di affrontare le sfide dei clienti corrispondono ai valori di Toffoletto De Luca Tamajo», ha dichiarato l’avvocato Franco Toffoletto, Managing Partner dello Studio.

Con 30 partner, un team di oltre 100 professionisti e una presenza capillare sul territorio nazionale, Toffoletto De Luca Tamajo si distingue dal 1925 per l’eccellenza nella consulenza legale, nella consulenza del lavoro e nella consulenza fiscale in ambito HR. La rete internazionale offerta dall’appartenenza a Ius Laboris consente allo Studio di affiancare i propri clienti in un mercato in continua evoluzione, garantendo soluzioni innovative e personalizzate.

Informazioni su Toffoletto De Luca Tamajo

Toffoletto De Luca Tamajo dal 1925 si occupa di diritto del lavoro e sindacale per le imprese, contratti di agenzia, consulenza e aspetti fiscali del lavoro.

L’attività di Toffoletto De Luca Tamajo si estende ad ogni area del diritto del lavoro e delle risorse umane e assicura ai propri clienti un’assistenza completa, giudiziale e di consulenza, su tutto il territorio nazionale con le proprie sedi di Milano, Napoli, Roma, Bergamo, Brescia, Bologna, Genova, Varese, Bari, Torino, Venezia, Trieste. A livello internazionale, lo studio ha contribuito a fondare nel 2001 Ius Laboris™, la più grande Alleanza mondiale di specialisti in diritto del lavoro con 1.500 professionisti e una presenza in 56 Paesi.