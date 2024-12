Ddl concorrenza in “Gazzetta” - Il Testo subito in vigore

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024, la legge 16 dicembre 2024, n. 193 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”. Il testo è in vigore da oggi.

Le novità legislative spaziano dalle concessioni autostradali alla tutela dei consumatori, includendo la proroga delle autorizzazioni per i dehors, nuove disposizioni sui buoni pasto e l’obbligo di iscrizione a un registro per Taxi e Ncc.

Non mancano poi interventi in tema di assicurazioni. In particolare, l’articolo 20 introduce misure per favorire la portabilità dei dati raccolti dalle “scatole nere”. Tra le principali disposizioni figurano il divieto di clausole contrattuali che ostacolino la disinstallazione gratuita delle scatole nere alla scadenza annuale del contratto o che prevedano penali per la loro restituzione, pena la nullità delle stesse. Un sistema che garantisca la portabilità dei dati registrati. E infine un meccanismo di compensazione economica per l’accesso ai dati.

Secondo il Country Report 2024 della Commissione Europea permangono barriere all’ingresso elevate per le professioni regolamentate come ingegneri, architetti, commercialisti, agenti immobiliari e avvocati brevettuali.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

RIORDINO CONCESSIONI AUTOSTRADALI - Nuove regole per le concessioni autostradali: gare obbligatorie, divieto di rinnovo automatico, limiti agli affidamenti in house e durata massima di 15 anni. Previsti interventi su tariffe, investimenti per manutenzione straordinaria e norme transitorie per concessioni già in essere.

TAXI E NCC - Per contrastare l’abusivismo, obbligo di iscrizione al registro con sanzioni che includono sospensione e revoca del ruolo per i conducenti irregolari.

PROROGA DEHORS - Le concessioni di suolo pubblico in vigore sono prorogate fino al 31 dicembre 2025. È previsto un riordino del settore con controlli per prevenire occupazioni abusive.

START-UP INNOVATIVE - Eliminato il requisito di capitale minimo di 20mila euro. Le start-up con attività prevalente di agenzia e consulenza sono escluse dalla definizione di start-up innovativa.

BUONI PASTO - Dal 1° gennaio 2024, anche nel settore privato, il tetto alle commissioni per i ticket sarà del 5%, ma solo per i nuovi buoni. Le vecchie condizioni restano valide fino al 31 agosto 2025.

ASSICURAZIONI - Maggiore libertà per gli assicurati: scatole nere disinstallabili gratuitamente e dati registrati disponibili in formato leggibile.

ENERGIA - Clienti domestici vulnerabili potranno accedere ai servizi a tutele graduali entro il 30 giugno 2025 con il supporto di operatori dedicati.

PUBBLICITÀ NON DESIDERATA - Stretta sulle offerte telefoniche indesiderate con nuovi obblighi di monitoraggio e vigilanza per l’Agcom, inclusa una relazione annuale sui controlli effettuati.

PRODOTTI ‘RIPORZIONATI’ -Dal 1° aprile 2024, obbligo di etichetta per i prodotti che riducono la quantità mantenendo il confezionamento e aumentando il prezzo per unità di misura.