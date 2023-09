Decesso incolpato: estinzione del procedimento disciplinare di Marina Crisafi

Tale situazione, chiarisce, il Cnf comporta la cessazione della materia del contendere

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







"Il decesso dell'incolpato comporta l'estinzione del procedimento disciplinare per cessazione della materia del contendere". Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 118/2023 decidendo il ricorso di un avvocato avverso la decisione del Cdd di Ancona che aveva irrogato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi.



I fatti

In seguito a esposto di un ex cliente veniva aperto procedimento disciplinare a carico del legale per una serie di illeciti...