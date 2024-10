Decreto 231, il gip non può mai disporre l’imputazione coatta dell’azienda

No all’imputazione coatta dell’impresa sotto indagine, sulla base del decreto 231 del 2001, per violazione della normativa a presidio della sicurezza dei lavoratori. A differenza di quanto previsto per le persone fisiche il gip non può disporre il rinvio a giudizio a fronte di una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. Lo afferma, ed è la prima volta che la Cassazione interviene sul punto, la sentenza 37751/2024 della Quarta sezione. Accolto così il ricorso presentato dalla difesa...

