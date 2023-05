Decreto 231, inapplicabile l'istituto della messa alla prova alla persona giuridica a cura della Redazione Diritto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Responsabilità amministrativa degli enti - Messa alla prova – Art. 168 bis cp – Reato ex decreto 231/2001 – Non si applica – Risoluzione contrasto giurisprudenziale

L'istituto della messa alla prova ex art. 168-bis c.p., non può essere applicato agli enti in relazione alla responsabilità amministrativa dipendente da reato, di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, con la conseguente illegittimità della declaratoria di estinzione del reato in caso di esito positivo della stessa. Inoltre, la disciplina...